 Moheet on google
الأربعاء 12 ابريل 2017 02:55 صباحاً
روابط سريعة
فريدة الشوباشي: هذا ما تريده أمريكا من المنطقة
فريدة الشوباشي

فريدة الشوباشي: هذا ما تريده أمريكا من المنطقة

الأربعاء، 12 ابريل 2017 12:47 ص
كتب - متابعات

أكدت فريدة الشوباشي، الكاتبة الصحفية، أن ما يحدث في مصر هى محاولة لشق صف الشعب المصري، مشيرة إلى أن تقسيم الشعب أخطر ما تتعرض له مصر.

وقالت في حوارها ببرنامج “كل يوم” المذاع على شاشة “on e”، أمس الثلاثاء، إن قطر من الدول الممولة للإرهاب، مضيفة: “أمريكا عايزة تفتت الوطن العربي، حتى لو ترامب قال عكس ذلك”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3