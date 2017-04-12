أكدت فريدة الشوباشي، الكاتبة الصحفية، أن ما يحدث في مصر هى محاولة لشق صف الشعب المصري، مشيرة إلى أن تقسيم الشعب أخطر ما تتعرض له مصر.

وقالت في حوارها ببرنامج “كل يوم” المذاع على شاشة “on e”، أمس الثلاثاء، إن قطر من الدول الممولة للإرهاب، مضيفة: “أمريكا عايزة تفتت الوطن العربي، حتى لو ترامب قال عكس ذلك”.