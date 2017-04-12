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خبير أمني: وجود الجيش في الشارع "ضروري"
القوات المسلحة تنتشر

خبير أمني: وجود الجيش في الشارع "ضروري"

الأربعاء، 12 ابريل 2017 12:44 ص
كتب - متابعات

أكد العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، أن مصر في حالة قتال حقيقية لا تقل ضراوتها عن حرب أكتوبر 1973.

وقال في حواره على شاشة “LTC”، مساء أمس الثلاثاء، إن وجود القوات المسلحة في الشارع أصبح ضروري لأن التحديات أصبحت كبيرة، ولابد من تأمين كافة مرافق الدولة.

ولفت إلى أن فرض حالة الطوارئ بالرغم من أثرها على الوضع الاستثماري والاقتصادي والسياسي في مصر، لكن تتيح تعجيل سير العدالة ومحاكمة المتهمين في قضايا الإرهاب ضمن دوائر خاصة يحددها القانون.

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