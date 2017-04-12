أعلن د.نبيل حلمى أستاذ القانون الدولى، سكرتير عام جمعية مصر الجديدة أمس الثلاثاء، أن الجمعية تعكف على إعداد عدة برامج ثقافية وتوعوية لإطلاقها من منابرها الثقافية والإبداعية، تهدف إلى وقاية الشباب من الأفكار المتطرفة، خاصة ما يقترن منها بأفكار عنف، والتى تأتى استكمالاً للجهود التى تقطعها الدولة لمكافحة الإرهاب الغاشم، موضحا أن هذه البرامج تمثل جزءاً مهماً من أي استراتيجية لمكافحة الإرهاب، ولا تقل أهمية عن أساليب وإجراءات إنفاذ القانون.

أشار حلمى إلى أن ذلك من منطلق دور جمعية مصر الجديدة كأحدى ركائز المجتمع المدنى لترسيخ مفهوم المواطنة في نفسية المواطن، ليتمكن بدوره من اتخاد قراراته بنفسه داخل المؤسسات التي يعمل ضمن مجالاتها و التضحية بالغالي و النفيس دون التأثر بالأفكار التي يروجها العصابات الإرهابية و التكفيرية وفئاتها الضالة التي انحرفت عن مسار السلوك القويم للمجتمع قاطبة، واستغلال الفرص من اجل الهيمنة للنيل بمقدوراته.

كما أكد أن الإرهاب طاعون القرن الحادي والعشرين، الذي خلف آثارا كارثية على سلامة ورخاء الشعوب والمجتمعات على حد سواء في أنحاء العالم، كما أظهرت التجارب، أن الإرهاب لا دين له، ولا جنسية، ولا جنس، ولا عرق.

كان د.نبيل حلمى،قد ادان الحوادث الارهابية الذى وقعت فى كلا من طنطا والاسكندرية، الأحد الماضى، والتى مست الوطن بأكمله، واصفا إياها بالخسة والجبن، ومشددا على التعاون والتضامن على جميع المستويات، جمعيات مجتمع مدنى ومسئولين والشعب بأكمله، للقضاء على قوى الشر والإرهاب من الداخل والخارج التي تحاول نشر الدمار وبث الفوضى وزعزعة الأمن .