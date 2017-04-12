​​تحل الفنانة “دُرة” ضيفة على الدمية الشهيرة “أبلة فاهيتا” خلال الحلقة القادمة يوم الجمعة 14 أبريل، من برنامج “لايف من الدوبلكس” المذاع على قناة CBC في الساعة 11 مساءً.

يذكر أن الفنانة درة، كانت قد علقت على حادثي تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية، أول أمس الأحد، بكنيستي مارجرجس بالغربية والمرقسية بالإسكندرية.

وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك،”: “بكل الحزن والأسى أتقدم بخالص التعازي لأهالي ضحايا تفجيرات كنيسة طنطا والإسكندرية، الله يرحمهم و يحفظ مصر الحبيبة وناسها الطيبين مسلمين ومسيحيين ولا للإرهاب”.