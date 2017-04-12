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ماذا فعلت داعش بعد فض اعتصام رابعة؟
داعش في سيناء

ماذا فعلت داعش بعد فض اعتصام رابعة؟

الأربعاء، 12 ابريل 2017 12:34 ص
كتب - متابعات

كشف علي كمال، أحد الشباب الهاربين من داعش بليبيا، عن أن الجماعات الإرهابية تقوم بتشبيه المنضمين لهم بالصحابة وهذا يضعف الشباب، مشيرًا إلى ضرورة أن تقوم الاجهزة الأمنية بالعمل على استقطاب الشباب.

وقال في حواره ببرنامج “العاشرة مساءً”، المذاع على شاشة “دريم1”، مساء أمس الثلاثاء، إنه يوم فض رابعة قامت داعش بذبح 6 مسيحيين، وقاموا بتعليقهم على العمدان في مدخل مدينة درنة، مشيرًا إلى أن داعش تشغل المسيحيين بالسخرة أو تقتلهم.

وتابع أن داعش في ليبيا بعد فض اعتصام رابعة، قاموا بتأسيس ما يسمي بالجيش المصري الحر وقاموا بإنشاء بعض الكتائب مثل الجيش المصري وكتيبة حلوان.

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