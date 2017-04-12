عرض برنامج “آخر النهار” في حلقة اليوم الثلاثاء، فيلما قصيرا بعنوان “حاضر مع المتهم”، تصوير وسيناريو علاء مرسي، وبطولة الفنان أحمد أمين، مقدم برنامج “البلاتوه”، ظهر فيه بصورة مختلفة وبعيدة تماما عن الكوميديا مجسدًا دور أحد رجال الدين المستنيرين، بزيه الأزهري التقليدي، الذي يتعامل مع كافة أطياف المجتمع باختلاف انتماءاتهم.

كشف الفنان أحمد أمين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان خلال تقديمه لحلقة اليوم من برنامج “آخر النهار”، المُذاع عبر فضائية “النهار”، أن هذا الفيلم تم إنتاجه منذ 3 سنوات عندما اختلط الدين بالسياسة عقب فترة حكم الإخوان لتغيير نظرة المجتمع للداعية الإسلامي ، فرجل الدين له وجه واحد وهو الصدق عكس السياسي الذي يمتلك ألف وجه.

أوضح “أمين” أن شرارة البدء جاءت من المخرج علاء إسماعيل الذي تحمس لفكرة الفيلم وتم إنتاجه بالجهود الذاتية وهو فيلم مواكب لكل الأزمان فبالرغم من مرور 3 سنوات عليه إلا أنه يناقش الأحداث الجارية، قائلًا: عندما أنتجنا الفيلم كنا منفعلين بسبب الظروف التي كانت موجودة وما حدث من خلط للمبادئ والأفكار العظيمة، بل تشويه من يعتنقها.

أردف مقدم برنامج “البلاتوه” أن الأصابع دائما ما تتجه نحو رجال الدين وتتهمهم بالتقصير في استيعاب الآخرين أو المختلفين معهم، لافتًا لدفاعه عن رجل الدين في الفيلم، موضحًا أنه يتعامل مع كافة الأطياف ويساعدهم ويستوعب جميع الأفكار دون أن يسخر من الآخرين، بل ذهب إليهم في أماكنهم، لمناقشتها، مشددًا أن ذلك هو دور الداعية المنوط به، مشيرًا إلى أن نهاية الفيلم تضع الأمل في الأجيال المقبلة.

ألمح أنه يناقش في برنامجه ” البلاتوه” مختلف القضايا الاجتماعية بشكل كوميدي ومنها قضية كيفية تقبل الأخر فهي في الأساس قضية اجتماعية وليست دينية وبالفعل تم تقديم اسكتشات كثيرة خاصة بهذه الفكرة.