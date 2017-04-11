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رسالة من جابر القرموطي للنائب العام
جابر القرموطي

رسالة من جابر القرموطي للنائب العام

الثلاثاء، 11 ابريل 2017 11:58 ص
كتب - متابعات

علق الإعلامى جابر القرموطى على ما يحدث من تضارب فى المعلومات فى مختلف الجرائد المصرية  ووسائل الإعلام ولجوئها إلى التخمينات وكلمة المصادر الأمنية حول تحديد هوية مرتكبى التفجيرات الأخيرة فى كنيستى “مار جرجس بطنطا، والكنيسة المرقسية بالإسكندرية، قائلا: “نحن نضرب فى البلد دون قصد، ونتعامل مع أمور ليست من اختصاصنا والاقتراب منها صعب”

وأضاف القرموطى فى حلقة اليوم، الثلاثاء من برنامج “آخر النهار” الذي يبث عبر قناة النهار: “إيه  الهطل دة، دة مش وقت تهريج ولا لعب، القضية كبيرة وتمس المجتمع بأكمله”، وناشد القرموطى النائب العام بأن يصدر أمر بحظر النشر فى هذه القضية حتى تظهر نتيجة التحقيقات، معلقا أن هذا لا يحدث فى أى بلد فى العالم، فكل هذا التضارب ليس جائز أمنيا ولا مهنيا أو صحفيا، فيجب انتظار نتيجة التحقيقات.

وألمح مقدم برنامج “آخر النهار” أنه على استعداد لأن يرسل كل هذه المقالات لأى جهة أمنية للمساعدة فى استجلاء الحقيقة.

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