سيطرت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، بإسناد من قوات التحالف العربي بشكل كامل على جبل النار (شرقي مدينة المخا) وجبل نابطة ومفرق موزع.

ذكرت ذلك قناة “سكاي نيوز” بالعربية الليلة الثلاثاء، مشيرة إلي أن السيطرة على جبل النار تتيح قطع خط إمداد رئيسي للمليشيات الانقلابية في جبهات عديدة بالنظر إلى ربط الجبل بين الحديدة وتعز.

وتعد السيطرة على جبل النار خطوة مهمة تجاه السيطرة على معسكر خالد بن الوليد باعتبار الجبل من أهم المناطق الاستراتيجية المطلة على المعسكر وذلك بعد أن فرت المليشيات الانقلابية الحوثية من جبهات القتال تاركة وراءها العديد من الجرحى والمعدات العسكرية، فيما تقدمت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ضمن عملية “الرمح الذهبي”.