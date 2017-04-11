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قرار جمهوري بتعيين المستشار محمد جميل رئيسا لـ"التنظيم والإدارة"
المستشار محمد جميل
المستشار محمد جميل

قرار جمهوري بتعيين المستشار محمد جميل رئيسا لـ"التنظيم والإدارة"

الثلاثاء، 11 ابريل 2017 11:08 ص

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، تجديد تعيين المستشار الدكتور محمد جميل، رئيسًا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وتولى المستشار الدكتور محمد جميل، رئاسة الجهاز منذ شهر أبريل الماضى، ويُعَد أصغر رئيس جهاز للتنظيم والإدارة بدرجة وزير، إذ يبلغ 42 سنة.

ويُعَد المستشار محمد جميل، مسئولاً خلال تجديد تعيينه؛ عن تنفيذ قانون الخدمة المدنية خلال الفترة المقبلة، واتخاذ ما يلزم حول القانون، وتحديث بيانات جميع العاملين بالدولة.

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