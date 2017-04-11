وصف المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، اليوم الثلاثاء، سوريا وكوريا الشمالية وإيران، بـ”الدول الفاشلة”، التي لا تدعم موقف الولايات المتحدة.

وحسب “سبوتنيك”، قال سبايسر للصحفيين، معلقا على تصرفات الولايات المتحدة في سوريا: “الدول الوحيدة التي لا تدعم موقف الولايات المتحدة، هي سوريا وكوريا الشمالية وإيران وروسيا، وجميعها تعتبر دولا فاشلة، باستثناء روسيا، وإنه ليس أفضل وقت لتنظيم حفل كوكتيل مع هذه الدول”.

يذكر أن الولايات المتحدة شنت ليلة الجمعة الماضية، ضربات صاروخية استهدفت مطار الشعيرات بمحافظة حمص في المنطقة الوسطى، بـ59 صاروخا أطلقت من سفنها في البحر المتوسط، وزعمت واشنطن، من دون أية أدلة مؤكدة، أنه من هذا المطار جرى تنفيذ الهجوم الكيميائي في محافظة إدلب.