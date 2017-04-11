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أحمد موسى يعرض فيديو جديد لمنفذ تفجير "المرقسية".. شاهد
احمد موسى مذيع قناة التحرير

أحمد موسى يعرض فيديو جديد لمنفذ تفجير "المرقسية".. شاهد

الثلاثاء، 11 ابريل 2017 11:04 ص

عرض الإعلامي أحمد موسى فيديو حصري يذاع لأول مرة علي الفضائيات، يرصد اللحظات الأولى للإرهابي منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، مؤكدا أن الفيديو يكشف حركة الشارع ومحيط الكنيسة قبل التفجير بلحظات.

وأكد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” مساء اليوم، أن مواقع التواصل الاجتماعي تحولت خلال الساعات الماضية إلى خبراء في الطب الشرعي والبحث الجنائي والكل تحدث عن العمليتين في الإسكندرية وطنطا.

وتابع: “الجميع افتكر نفسه أنه أحسن من وزير الداخلية والبحث الجنائي والطب الشرعي، وكل اللي ميعرفش حاجة بيتكلم في أي حاجة”.



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