أكد الكولومبي راداميل فالكاو، مهاجم موناكو الفرنسي، اليوم أنه وجميع زملائه بخير، وذلك بعد حادث مدينة دروتموند اليوم.

ونشر فالكاو على حسابه الشخصي على شبكة تويتر “كلنا بخير”، معربا عن أسفه “لكل ما حدث”.

وتمنى المهاجم الكولومبي التعافي السريع للمدافع الإسباني مارك بارترا الذي أصيب بجروح في اليد والذراع، ولكن حالته ليست خطيرة، إثر وقوع ثلاثة انفجارات بجوار الحافلة التي كانت تقل فريق بروسيا دورتموند.

ووقع الحادث حينما كانت الحافلة التي تقل لاعبي أسود فستفاليا في طريقها لملعب (سيجنال إيدونا بارك) لخوض مواجهة ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال أمام الفريق الفرنسي.

وكان نادي دورتموند قد أعلن أن المباراة ستقام غدا الأربعاء الساعة 16.45 بتوقيت جرينتش في نفس الملعب.