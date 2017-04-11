ماكين يشدّد على ضرورة رحيل بشار الأسدالثلاثاء، 11 ابريل 2017 10:57 ص
ندد السيناتور الأمريكي الجمهوري جون ماكين، اليوم الثلاثاء، على ضرورة رحيل رئيس النظام السوري بشار الأسد، قائلا: “أظهر أنه مجرم حرب”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، في سفارة بلاده لدى سراييفو، عقب لقائه مع مسؤولين بوسنيين.
وأضاف ماكين، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي: “الولايات المتحدة، هي أقوى دولة في العالم، ويمكننا التعامل مع الأسد وتنظيم داعش في آن معا”.
وتابع: “إيقاف قتل الأبرياء، والروس الذين قصفوا مستشفيات حلب (شمالي سوريا) من مسؤوليتنا، وهذا أمر غير مقبول بالنسبة لأي بلد كان”.
وواصل: “كنت في سوريا ورأيت الأمهات والجرحى، يجب على الأسد التوقف عن قتل الناس”.
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