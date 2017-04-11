بالصور.. يوفنتوس يسحق برشلونة بثلاثية في دوري الأبطالالثلاثاء، 11 ابريل 2017 10:50 ص
وضع فريق يوفنتوس قدماً في دور الأربعة ببطولة دوري أبطال أوروبا بعدما حقق فوزاً ساحقاً على ضيفه برشلونة في ذهاب دور ال 8 لدوري أبطال أوروبا بثلاثة أهداف دون رد.
سجل ليوفنتوس باولو ديبالا هدفين في الدقيقتين 7 و 22 على الترتيب فيما إختتم جورجيو كيليني الأهداف في الدقيقة 55.
دخل ماسيمليانو أليجري مدرب السيدة العجوز المباراة بخطته المعتادة 4-2-3-1 دافعاً بتشكيلته بوجود الثلاثي كوادرادو وديبالا وماندزوكيتش خلفاً للمهاجم جونزالو هيجواين فيما إختار لويس إنريكي طريقة 3-4-3 بوجود الفرنسي ماثيو في الدفاع بجوار بيكيه وأومتيتي.
الهجمة الأولى ليوفينتوس جاءت في الدقيقة الثانية من اللقاء عن طريق كرة رأسية قوية من هيجوايين، إلا أن تير شتيجن نجح في التصدي لها بنجاح على مرتين.
باولو ديبالا سجل الهدف الأول ليوفينتوس في الدقيقة السابعة من اللقاء بعدما تلقى تمريرة من كوادرادو في الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء ليصوبها داخل شباك تير شتيجن ببراعة.
تحسن أداء برشلونة بعد الهدف على صعيد الإستحواذ ولكن دون اي خطورة حقيقية على مرمى جيجي بوفون.
ومن أول خطأ من لاعبي يوفنتوس في التمركز الدفاعي كاد أندرياس إنييستا أن يستغل الخطأ القاتل بتسجيل التعادل بعد أن إنفرد بالعملاق بوفون ولكن الأخير تألق ونجح في إخراج الكرة إلى ركلة ركنية.
جاء الرد بعدها بثواني قليلة وتحديداً في الدقيقة 22 عبر ديبالا مجدداً بتسجيل الهدف الثاني بتسديدة رائعة سكنت شباك تير شتيجن وسط إحتفالات جنونية من جماهير يوفنتوس.
تراجع يوفنتوس بشكل كبير بعد الهدف مما سمح للاعبي برشلونة بالتقدم وأصبح مرمى يوفنتوس يظهر في الصورة بشكل أكبر مما كان عليه منذ بداية اللقاء.
تحسن أداء يوفنتوس في الدقائق الأخيرة من الشوط ولكن دون جديد ليطلق الحكم صافرته معلناً نهاية الشوط بتقدم البيانكونيري بهدفين دون رد.
الشوط الثاني بدأ بإجراء لويس إنريكي تبديل بإخراج ماثيو والدفع بلاعب الوسط أندري جوميز في محاولة لإعادة الإتزان الدفاعي لفريقه بعد الأخطاء الكارثية في الشوط الأول.
برشلونة غير رسمه الخططي بعد التغيير فتحول الفريق إلى 4-3-3 بعودة ماسكيرانو إلى الدفاع وتحول أومتيتي إلى الجانب الأيسر ودخل سيرجيو روبيرتو في القلب بجوار جوميز تاركاً الجبهة اليمنى إلى راكتيتش.
الشوط بدأ بمحاولات مكثفة من قبل لاعبي يوفنتوس لتسجيل هدفاً ثالثاً وهو ما تحقق عبر جورجيو كيليني في الدقيقة 55 بضربة رأس في مكان قاتل لتصبح النتيجة تقدم يوفنتوس بثلاثية.
خفض يوفنتوس إيقاع المباراة بشكل كبير بعد الهدف في ظل رغبة الفريق في إغلاق كافة المساحات لمنع برشلونة من تسجيل هدف يربك الحسابات فيما سيطرت العشوائية على أداء برشلونة بالرغم من المحاولات الفردية لبعض اللاعبين.
مرت الدقائق المتبقية على نفس الوتيرة دون جديد ليطلق الحكم صافرته معلناً نهاية اللقاء بفوز يوفنتوس بثلاثية دون رد.
-
بلاغ يتهم مرسي بالتحريض على تفجير «الكنيستين»
تقدم د. سمير صبرى المحامى، ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا طوارئ، ضد محمد مرسى الرئيس المعزول، مطالبا بإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة، طبقا لأحكام قانون الطوارئ. ...Tue, 11 Apr 2017 10:53:15 GMT
-
رسمياً.. تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة - محيط
قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، تأجيل مباراة المقاصة والزمالك، التي كان مقرراً له يوم 15 من الشهر الجاري، لأجل غير مسمي؛ لدواع…Tue, 11 Apr 2017 12:12:05 GMT
-
مجهولون يطلقون النيران على شرطيين في كفر الشيخ
أصيب شرطيان من قوة نقطة شرطة الجرايدة بمركز بيلا بكفر الشيخ، فجر اليوم الثلاثاء، بطلق ناري من مجهولين يستقلون سيارة، وفروا هاربين، حيث تم نقلهما إلى مستشفى بلقاس ...Tue, 11 Apr 2017 11:43:54 GMT
-
الحكومة تخصص «مندوبين» لتلقي طلبات النواب
قال المستشار عمر مروان وزير مجلس النواب، إنه تم الاتفاق مع الوزارات المختلفة علي تخصيص مندوبين عنها، لتلقي طلبات النواب وذلك في إطار التعاون بين الحكومة والبرلمان ...Tue, 11 Apr 2017 10:57:38 GMT
-
دراسة: المهدئات تعزز خطر الالتهاب الرئوي بين مرضى الزهايمر - محيط
حذرت دراسة طبية من تناول مرضى الألزهايمر للمهدئات الأكثر شيوعا مثل الفاليوم، وزاناكس، لدورها فى زيادة خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي، حيث كثيرا ما يعطى هؤلاء…Tue, 11 Apr 2017 11:24:02 GMT
-
تدفق سياحي بموانئ البحر الأحمر.. ووفد يصل سفاجا لزيارة الأقصر وأسوان
استقبل ميناء سفاجا صباح اليوم، الثلاثاء، السفينة السياحية SILVER CLOUD وعلى متنها 247 سائحا من مختلف الجنسيات و120 طاقما، قادمة من ميناء صلالة بسلطنة عمان، وذلك لزيارة ...Tue, 11 Apr 2017 11:28:32 GMT
-
«العليا للحج السياحي» تؤجل إعلان أسعار البرامج بسبب «الطوافة»
انتهى قطاع الرقابة على الشركات من مراجعة أسماء أكثر من 200 ألف معتمر، فيما قررت اللجنة العليا للحج السياحي تأجيل إعلان أسعار برامج الحج لحين انتهاء المؤسسة الأهلية ...Tue, 11 Apr 2017 12:26:05 GMT
-
شاهد..تركيا تبني جدارا بطول 550 كم على طول الحدود مع سوريا - محيط
أفادت وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء، بأن تركيا أكملت بناء جدار خرساني بطول أكثر من 550 كيلو مترا على طول الحدود مع سوريا. ونشرت وزارة…Tue, 11 Apr 2017 11:57:32 GMT
-
"المالية" تصدر ضوابط لتخفيض سعر ضريبة القيمة المضافة علي الآلات والمعدات الرأسمالية إلى 5%
أصدر عمرو الجارحي وزير المالية قرارا وزاريا بضوابط تخفيض سعر الضريبة علي القيمة المضافة علي الآلات وخطوط الانتاج المستوردة والبالغة 5%، وذلك تيسيرا علي المجتمع ...Tue, 11 Apr 2017 11:28:32 GMT