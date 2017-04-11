قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، شر لابد منه، ومرٌّ لمواجهة الأمرّ منه، لافتة إلى أن “الطوارئ” لمواجهة الإرهاب فقط دون استثناء، لأن هذا يقلق الجميع.

وأضافت “لميس”، في برنامجها “هنا العاصمة” المذاع على قناة “سي بي سي”، أنه لابد من احترام الدستور، حتى لا تتحول البلد إلى غابة وتصبح دولة ديكتاتورية، وهذا الأمر لن يقبله الشعب والرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحة: “نوافق على الطوارئ بشرط عدم وجود استثناء، واستخدامها فزّاعة ضد الناس، لازم الأمور تبقى واضحة من الأول”.

وانتقدت “لميس”، التهديد المستمر بفرض الطوارئ على الإعلام والصحافة، قائلة: “ما نقف المحطات والجرائد أحسن..إحنا نقبلها ولا نفرح بها أو نهلل لها، فكرة التهديد المستمر دي مش لطيفة، لأن الطواريء موجودة لمواجهة الإرهاب مش تهديد الإعلام، الناس بدأت تخاف، الطواريء تستخدم ضد الإرهابيين وليس لإفزاع الناس وترويعهم”.