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الثلاثاء 11 ابريل 2017 07:34 مساءً
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بالصور.. الشربينى تتاهل لنصف نهائي بطولة العالم للاسكواش
نور الشربيني 3

بالصور.. الشربينى تتاهل لنصف نهائي بطولة العالم للاسكواش

الثلاثاء، 11 ابريل 2017 07:33 م

تأهلت المصنفة الاولي علي العالم نور الشربينى الي الدور نصف النهائى من بطولة كأس العالم للسيدات المقامة حاليا في الجونة بعد الفوز علي الانجليزية سارة جان بيرى بنتيجة ٣-٠

جاءت نتيجة الاشواط كالتالي ١١-٦ ، ١١-٣ ، ١٢-١٠

نور الشربيني 4

نور الشربيني 5

نور الشربيني2

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