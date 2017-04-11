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فيديو.. أبو حامد يكشف سبب عدم تجريم "ختان الإناث"
الدكتور محمد أبو حامد

فيديو.. أبو حامد يكشف سبب عدم تجريم "ختان الإناث"

الثلاثاء، 11 ابريل 2017 07:31 م

كشف محمد أبو حامد، النائب البرلماني، أن سبب عدم صدور قانون يجرم ختان الإناث، يرجع إلى أن مؤسسة الأزهر متمسكة بفتوى شيخ الأزهر الراحل جاد الحق على جاد الحق، بأن واجب وفرض.

وتابع أبو حامد، خلال مداخلة هاتفية بحلقة برنامج “لعلهم يفقهون” المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الثلاثاء، أن آلية تبنى الآراء فى الأزهر، وتصدر رأى الأمام الأكبر، حتى وإن كان هناك خلاف، ما ترتب على ذلك أن الدولة لا تستطيع إصدار قوانين وتشريعات تجرم الختان، برغم الأثار السلبية والمخاطر التى تتعرض لها المرأة.

ونوه أبو حامد، إلى ضرورة تعديل وتطوير الأزهر، حتى يتمكن من اصدار قوانين وتشريعات تحمى المجتمع، لافتا إلى أن المصلحة لا تتعارض مع الدين، ولا يمكن القطع فى القضايا الخلافية والإصرار على رأى معين.



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