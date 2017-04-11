حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الرئيس السوري، بشار الأسد، من تلقيه مصير نظيره الليبي الراحل معمر القذافي، في حال عدم تنحيه عن السلطة.

وقال الصدر، في معرض رده على سؤال من أحد أتباعه بشأن دعوته الأسد للتخلي عن السلطة، بحسب بيان صدر عنه، اليوم الثلاثاء، إن “مطالبتي له بالتنحي حفاظًا على سمعة الممانعة، لكي لا يكون مصيره كالقذافي وغيره”.

وأكد الصدر موضوع تنحي الأسد من عدمه راجع للشعب السوري، معتبرًا أن اتخاذه هذه الخطوة “أمر مناسب”.

وقال الصدر في البيان: “تنحي بشار وعدمه أمر راجع للشعب السوري المحب للسلام، إلا أني أجد ذلك حلًا مناسبًا لإنهاء معاناة الشعب الذي ما زال يعاني ظلم الاحتلال والإرهاب”.

وأضاف الصدر أن “الشعب السوري لا يستحق إلا الأمان والسلام والرفاهية”.

وكان الصدر أصدر، منذ أيام، بيانًا خاصًا على خلفية الضربات الأمريكية على قاعدة الشعيرات السورية، وعلى الرغم من انتقاده الشديد لهذه الخطوة، وجه زعيم التيار الصدري للأسد دعوة إلى التنحي عن السلطة، ومنح الشعب السوري حق تقرير مصيره.

وقال الصدر آنذاك: “من الإنصاف أن يقدم الرئيس السوري بشار الأسد استقالته، وأن يتنحى عن الحكم حبًا لسوريا وليجنبها ويلات الحروب وسيطرة الإرهابيين، ويسلّم زمام الأمور لجهات شعبية نافذة تستطيع الوقوف ضدّ الإرهاب، وإنقاذ الأراضي السورية بأسرع وقت، فيكون صاحب موقف تاريخي بطولي قبل أن يفوت الأوان”.