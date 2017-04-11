تمكنت الإدارة العامة لجمارك شرق بورسعيد، اليوم الثلاثاء، من إحباط تهريب كمية كبيرة من الملابس العسكرية، وتم التعرف على محتويات الحاوية وإغلاقها، للعرض على جهات الاختصاص.

وكانت قد تمكنت الإدارة برئاسة محمد حنفى مدير عام جمرك شرق التفريعة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى برئاسة حلمى أبو الحسن، والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى برئاسة أحمد درويش، محاولة تهريب كمية كبيرة من الملابس العسكرية المحظور استيرادها أو تصديرها طبقا للقرار الجمهورى الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة وتصنيع وتداول الزى الرسمى المخصص لهم وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وقرار وزير الداخلية والتعليمات الأمنية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وللتهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية .

وقد وردت معلومات سرية بوجود أصناف مخالفة ومحظور استيرادها داخل الحاوية رقم YACU 5755558 الواردة من الصين إلى ميناء شرق بورسعيد برسم الترانزيت المباشر بوجهة نهائية إلى دولة ليبيا ومشمولها بضائع عامة مجمعة.

تم تشكيل لجنة جمركية مشتركة للكشف والمعاينة من عصام عبد اللطيف مدير إدارة الحركة وصلاح السيد بدوى رئيس قسم الحركة ولجنة الكشف من محمد حسن عبدالسلام مراجع الحركة والسيد الحناوى مأمور الحركة والسيد الدسوقى مأمور تعريفة الساحة؛ حيث تبين وجود 66 كرتونة مخيشة تحتوى على “أفرولات مموهة” وأخرى سادة بلون زيتى تشبه الملابس العسكرية داخل كل كرتونة عشرون أفرول وبإجمالى 1320 أفرولا.

وعليه قرر مدير عام شرق التفريعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر ضبط جمركى والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.