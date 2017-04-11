ضبط 113 ألف عبوة من أصناف دوائية بمخزن غير مرخص للأدوية بالهرمالثلاثاء، 11 ابريل 2017 07:29 م
أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في إدارة التفتيش الصيدلي بالاشتراك مع مباحث التموين وﺟﮭﺎز ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك، ﺿﺑط 110 آلاف و700 كيس من صنف “ابلكس” ضمن الإعلانات المضللة على القنوات الفضائية على أنها ذات صفه علاجية، كالتخسيس وعلاج المفاصل والآلام الروماتيزمية والخشونة، وهى بالأصل مستحضرات مسجلة علي إنها مكملات غذائية ومستحضرات تجميل بمخزن غير مرخص تابع لإحدى شركات الأدوية بمنطقة اﻟﮭﺮم.
وأوضحت رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية الدكتورة رشا زيادة اليوم/الثلاثاء/ أنه من ضمن الأصناف التي تم ضبطها 50 ﻋﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﻒ روﻣﺎروز ﻣﺴﺎج ﻣﻨﺘﮭﻲ الصلاحية، ﻛﻤﺴﺘﺤﻀﺮ ﺗﺠﻤﯿلي، وھﻮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ، حيث أنه يستخدم كرﯾم ﻣﺳﺎج، وﻟﯾس ﻟﻸﻏراض اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣدوﻧﺔ ﻋﻠى اﻟﻌﻠﺑﺔ، وھو ﻋﻼج “ﺣﺎﻻت اﻟﻧﻘرس، و ﻋدم توازن العضلة اﻟﻌﺻﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﻠب ، وﺗﺷﻧﺟﺎت اﻟﻌﺿﻼت، إضافة إلى 2700 ﻋﺒﻮة ﻓﺎرﻏﺔ ﻟﺼﻨﻒ اﺑﻠﻜﺲ و100 ﻛﯿﺲ ﻣﻦ ﺻﻨﻒ “ﻛﻮﻟﺠﯿﻜﺲ” ﻏﯿﺮ ﻣﺪون ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻧﺘﺎج و ﺗﺎرﯾﺦ الاﻧﺘﮭﺎء و رﻗﻢ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﺔ ﻋﻠى اﻷﻛﯿﺎس، حيث تم تحرير محضر بالواقعة رقم 6875 جنح قسم الطالبية ل 2017، و أحيل للنيابة المختصة والتي تباشر التحقيقات.
وأشارت رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية إلى أن الوزارة قامت برصد الإعلانات المروجة للأدوية العلاجية، وتتبعت ورصدت هذه الإعلانات، ودشنت حملات تستهدف هذه المنتجات بأماكن توزيعها وإنتاجها، مشددة على أن الوزارة تسعى لضبط سوق الإعلانات المضللة للأدوية.
يأتي ذلك في أطار حرص وزارة الصحة على حماية المريض، وضبط سوق الدواء من أي تجاوزات من خلال المهربين الذين يقوموا بغش الأدوية وتخزينها في أماكن غير مرخصة بعيداً عن أعين التفتيش الصيدلي ومع ذلك يتم تتبع هذه الأماكن والوصول إليها للسيطرة على الممارسات الإجرامية التي تهدد حياة المرضي .
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