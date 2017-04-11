أعلنت شركة أبحاث السوق الشهيرة “ميديا كونترول”، اليوم الثلاثاء، في مدينة بادن-بادن جنوبي ألمانيا، عن منح الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، جائزة الإعلام الألماني لهذا العام.

وذكرت الشركة أن “منح أوباما (55عامًا) هذه الجائزة يرجع إلى أنه ممثل بارز للسياسة الدولية ومحل تقدير عالمي”.

وقال كارل هاينتس كوجل، راعي الجائزة ومؤسس (ميديا كونترول)، إنه “ليس هناك سياسي آخر مثل أوباما جسد رؤية عالم، يوجد فيه الأمل وفيه إمكانية التغيير إلى الأفضل”.

ومن المنتظر أن يتم تسليم الجائزة إلى أوباما شخصيا في الخامس والعشرين من مايو المقبل.

يشار إلى أن (ميديا كونترول)، تمنح هذه الجائزة منذ 1992 لشخصيات بارزة شاركت من وجهة نظر لجنة التحكيم في تشكيل والتأثير بشكل جوهري في المجتمع أو السياسة.

وتقول (ميديا كونترول) إنها تستعين باستشارة رؤساء تحرير ومدراء وسائل الإعلام الأكثر انتشارًا وتأثيرًا في ألمانيا، في اختيار الشخصية المستحقة للجائزة.

ومن بين الشخصيات التي حصلت على هذه الجائزة، غير المادية، المستشار الألماني الأسبق هيلموت كول، والرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران، والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، والرئيس الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا، والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، والمستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر، والزعيم الروحي لإقليم التبت دالاي لاما، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.