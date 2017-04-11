حملات أمنية وتموينية ومرورية بعدد من محافظات الجمهوريةالثلاثاء، 11 ابريل 2017 07:13 م
شنت الأجهزة الأمنية بعدد من المحافظات حملات أمنية وتموينية ومرورية لضبط الخارجين عن القانون أسفرت عن ضبط العديد من الهاربين وتجار المخدرات والأغذية الفاسدة والمطلوبين في جرائم جنائية، وتم إبلاغ مدراء أمن المحافظات وتحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة للتحقيق.
ففي محافظة المنيا، تمكنت مديرية أمن المنيا من ضبط 7 قضايا مخدرات (4 اتجار - 3 تعاطي)، وبلغ إجمالي المضبوطات «20 جرام هيروين- 29 قرصا مخدرا- 95 جرام حشيش، وضبط 8 قطع سلاح بينهم بندقيه آلية وبندقيتان خرطوش، و5 فرد محلي الصنع و110 طلقات نارية بحوزة 8 أشخاص وضبط 8 جرامات بانجو.
وتمكنت الحملة من ضبط 39 مخالفة إشغال طريق و312 إزالة إدارية و6 مخالفات إدارة محل بدون ترخيص وتحرير 9 محاضر بيئة، فضلا عن تحرير 1162 مخالفة مرورية وتنفيذ 1000حكم قضائي.
فيما تمكنت أجهزة البحث الجنائي بالمنيا من إلقاء القبض على 7 متهمين هاربين من قضايا جنائية متنوعة بمختلف مراكز المحافظة، خلال الحملة المكبرة التي شنتها المديرية لملاحقة ذوي الأنشطة الإجرامية المختلفة بينهم هارب من سجن الفيوم وآخر هارب من حكم المؤبد وغرامة 10 آلاف جنيه.
وشن رجال التموين بالمنيا حملة أسفرت عن ضبط 53 قضية تموينية متنوعة، كما تم ضبط ما يزيد عن 2.5 طن أسماك مجمدة ورنجة فاسدة بمحل لحوم بـ”أبو هلال” بمدينة المنيا.
وتمكنت الحملة من ضبط “محمد.ز.ع” 26 سنة، صاحب محل لحوم مجمدة لحيازته رنجة وأسماك مجمدة غير صالحة للاستهلاك حيث تم مصادرة 1.450 طن أسماك و1.125 طن رنجة.
وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة “أبو قرقاص” بالمنيا من تحرير 85 محضرا تموينيا خلال حملة تموينية مكبرة نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري، بهدف ضبط الأسواق والأسعار ومتابعة المعروض من سلع بالأسواق والمحلات العامة والوقوف على مدى الالتزام بالقرارات التموينية.
كما انتهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار من إصلاح مشاكل وأعطال الصرف الصحي بمدرسة ابشاق الابتدائية رقم 1 بقرية ابشاق التابعة للوحدة المحلية بقرية بني علي وذلك باستخدام معدات الوحدة المحلية، والتي كانت تمثل خطرا علي الطلاب من أبناء القرية علاوة على أنها مصدر للتلوث البيئي.
وتمكنت الوحدة المحلية لكل من مركز ومدينة مغاغة و مطاى وبني مزار بالمنيا من رفع وإزالة 29 حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة فدان و5قراريط و6 أسهم، وذلك خلال عدد من حملات الإزالة التي نظمتها الوحدات المحلية بالتعاون مع الجمعيات الزراعية في الفترة من 4 وحتى 10 أبريل الجاري، بهدف الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية داخل زمام المحافظة.
وفي أسوان، تمكن ضباط قسم مسطحات السد العالي والقوة المرافقة بأسوان من ضبط أ”حمد . غ . أ” 31 سنة-صياد ومقيم دائرة مركز البرلس-كفر الشيخ وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12 مللي و4 موتور بحري ومولد كهربائي و100 متر غزل مخالف وكمية من المبيدات الزراعية تزن 40كيلوجراما، و50 من شباك جوبيا صيد مخالفة وذلك بغرض الصيد غير المشروع حاليا داخل بحيرة ناصر بالمخالفة لقرار وقف الصيد.
كما تم ضبط أوتوبيس قيادة “أحمد . أ . ش 41 سنة سائق ومقيم دائرة قسم الزاوية الحمراء-القاهرة” محمل بكمية من الأسماك المهربة من داخل البحيرة تزن 180 كيلوجراما.
وقامت حملة مرورية مكبرة نفذتها أجهزة الأمن بأسوان بفحص 15 من قائدي السيارات ومركبات المدارس الخاصة دائرة قسمي شرطة أول وثان أسوان، حيث تم ضبط حالة إيجابية لتعاطي مخدر حشيش وبانجو أقراص مخدرة لسائق يدعى “محب الدين . ع . م 50 سنة” قائد الأوتوبيس رقم ( ص و م / 2731 ) الخاصة بإحدى المدارس الخاصة.
كما تم ضبط 5 دراجات نارية بدون لوحات معدنية، وتحرير 75 مخالفة تجاوز حد السرعة، فيما تم التصالح الفوري في 49 مخالفة أخرى وتحرير 150 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 57 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 522 مخالفة مرورية متنوعة.
وفي الدقهلية، وجهت مديرية التموين بالدقهلية حملاتها بالتعاون مع مفتشي الأغذية التابعة لمديرية الصحة لسحب عينات من الأسماك المملحة والرنجة من محلات بيع الفسيخ لإجراء التحاليل عليها بمعامل السموم التابعة للمعامل المركزية بمديرية الشئون الصحية.
وقال وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور سعد مكي إن تلك الحملات تستهدف محال بيع الأسماك المملحة وكذالك السلع الغذائية بالأسواق في إطار استعداد المديرية لشم النسيم لضبط السلع الفاسدة حفاظا علي صحة المواطنين.
وأشار مكي إلى أنه تم شن عدة حملات خلال الأسبوع الماضي على محلات الفسيخ والرنجة بمختلف مراكز ومدن المحافظة
حيث تم المرور على 494 منشأة غذائية تشمل محلات بيع الأسماك الطازجة والمملحة ومنافذ بيع المخبوزات والمطاعم وتم التوصية بغلق 130 لوجود خطر داهم على الصحة العامة ونقص اشتراطات وعدم وجود ترخيص وتم تحرير 176 محضرا لوجود نقص اشتراطات وعدم حمل شهادات.
وأضاف أنه تم إعدام 2746 كيلوجراما من الأغذية المتنوعة من بينها لحوم وأسماك ومعجنات و337 لتر عصائر ومشروبات صحية وتم سحب 521 عينة لتحليلها والتأكد من مطابقاتها للمواصفات، مؤكدا استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة.
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