نقيب المعلمين: صرف مليار و40 مليون جنيه معاشات المعلمين في أقل من 3 سنواتالثلاثاء، 11 ابريل 2017 07:11 م
قال نقيب المعلمين خلف الزناتي، إن مجلس النقابة الحالي يسعى إلى خدمة المعلمين، حيث تم زيادة الميزة التأمينية لصندوق زمالة المعلمين، ومكافأته عند بلوغ العضو سن المعاش إلى 17 ألف جنيه، بدلاً من 15 ألف جنيه، على أن يتم زيادة المبلغ كل عام.
وأضاف الزناتي - في تصريح صحفي اليوم /الثلاثاء/ - أنه تم صرف مليار و40 مليون جنيه معاشات، منذ تولي المجلس الحالي في 26 يونيو 2014 شؤون النقابة إلى الآن، برغم العجز الشديد في الموارد الذي تعاني منه النقابة عقب فك الودائع من قبل المجلسين السابق والأسبق.
وأوضح نقيب المعلمين - الذي يشغل أيضا منصب رئيس اتحاد المعلمين العرب - أنه قام بإرسال خطاب للدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان، لفتح باب الحجز مرة أخرى على وحدات الإسكان الاجتماعي للمعلمين، نظراً للإقبال الشديد عليها، وحتى يتم إتاحة الفرصة لمن لم يحالفه الحظ في التقديم علي الوحدات السابقة.
وأشار إلى أن الجميع في انتظار إقرار قانوني النقابة والتعليم الجديدين من قبل البرلمان، حيث قامت النقابة بعمل جلسات نقاش مع نواب في البرلمان لعرض قانون النقابة، وتم عقد اجتماع مع أعضاء لجنة التعليم بالبرلمان، وكان هناك تفهم كامل منهم لمطالب المعلمين.
من جانبه، قال وكيل أول النقابة العامة إبراهيم شاهين إنهم قاموا ببحث واسترداد جميع ممتلكات النقابة - خلال الفترة الماضية - وزيادة وتعظيم إدارات أصول النقابة، و طالب جميع رؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية بضرورة مراجعة جميع الأوراق والمستندات التي يتم تقديمها للنقابة العامة قبل اعتمادها.
وأضاف شاهين أنه تم زيادة قيمة القرض الحسن إلى 10 ألاف جنيه، بدلاً من 5 ألاف جنيه، على أن يتم التسديد خلال 60 شهرا للعضو المتزوج، أما زواج الأبناء فيتم التسديد على 36 شهرا .
-
بلاغ يتهم مرسي بالتحريض على تفجير «الكنيستين»
تقدم د. سمير صبرى المحامى، ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا طوارئ، ضد محمد مرسى الرئيس المعزول، مطالبا بإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة، طبقا لأحكام قانون الطوارئ. ...Tue, 11 Apr 2017 10:53:15 GMT
-
غلق ميناء جدة السعودي بسبب رياح عنيفة
قال تلفزيون الإخبارية الحكومى السعودي إن الميناء الرئيسى بجدة ثانى أكبر المدن السعودية قد أغلق اليوم الثلاثاء، بسبب سوء الأحوال الجوية. وكتبت القناة فى خبر عاجل ...Tue, 11 Apr 2017 10:04:58 GMT
-
الحكومة تخصص «مندوبين» لتلقي طلبات النواب
قال المستشار عمر مروان وزير مجلس النواب، إنه تم الاتفاق مع الوزارات المختلفة علي تخصيص مندوبين عنها، لتلقي طلبات النواب وذلك في إطار التعاون بين الحكومة والبرلمان ...Tue, 11 Apr 2017 10:57:38 GMT
-
دراسة: المهدئات تعزز خطر الالتهاب الرئوي بين مرضى الزهايمر
حذرت دراسة طبية من تناول مرضى الألزهايمر للمهدئات الأكثر شيوعا مثل الفاليوم، وزاناكس، لدورها فى زيادة خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي، حيث كثيرا ما يعطى هؤلاء المرضى ...Tue, 11 Apr 2017 11:24:02 GMT
-
تدفق سياحي بموانئ البحر الأحمر.. ووفد يصل سفاجا لزيارة الأقصر وأسوان
استقبل ميناء سفاجا صباح اليوم، الثلاثاء، السفينة السياحية SILVER CLOUD وعلى متنها 247 سائحا من مختلف الجنسيات و120 طاقما، قادمة من ميناء صلالة بسلطنة عمان، وذلك لزيارة ...Tue, 11 Apr 2017 11:28:32 GMT
-
شاهد..تركيا تبني جدارا بطول 550 كم على طول الحدود مع سوريا
أفادت وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء، بأن تركيا أكملت بناء جدار خرساني بطول أكثر من 550 كيلو مترا على طول الحدود مع سوريا. ونشرت وزارة الدفاع التركية على صفحتها ...Tue, 11 Apr 2017 11:57:32 GMT
-
الأهلي يوافق على زيادة «راتب» سيد عبدالحفيظ
حصل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى على موافقة مجلس إدارة النادى، بزيادة مرتبة إلى 120 ألف جنيه شهريا بدلا من 100 ألف جنيه. وكان عبدالحفيظ قد رفع راتبه أكثر من ...Tue, 11 Apr 2017 11:01:07 GMT
-
"المالية" تصدر ضوابط لتخفيض سعر ضريبة القيمة المضافة علي الآلات والمعدات الرأسمالية إلى 5%
أصدر عمرو الجارحي وزير المالية قرارا وزاريا بضوابط تخفيض سعر الضريبة علي القيمة المضافة علي الآلات وخطوط الانتاج المستوردة والبالغة 5%، وذلك تيسيرا علي المجتمع ...Tue, 11 Apr 2017 11:28:32 GMT
-
تسريب فكرة برنامج رامز جلال الجديد في رمضان.. تفاصيل صادمة
يستعد الفنان المصري رامز جلال لتصوير برنامجه الجديد، الذي ينتمي لنوعية برامج المقالب، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان القادم. وقد تم الاستقرار على اسم البرنامج وهو ...Mon, 10 Apr 2017 08:45:26 GMT