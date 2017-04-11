قال نقيب المعلمين خلف الزناتي، إن مجلس النقابة الحالي يسعى إلى خدمة المعلمين، حيث تم زيادة الميزة التأمينية لصندوق زمالة المعلمين، ومكافأته عند بلوغ العضو سن المعاش إلى 17 ألف جنيه، بدلاً من 15 ألف جنيه، على أن يتم زيادة المبلغ كل عام.

وأضاف الزناتي - في تصريح صحفي اليوم /الثلاثاء/ - أنه تم صرف مليار و40 مليون جنيه معاشات، منذ تولي المجلس الحالي في 26 يونيو 2014 شؤون النقابة إلى الآن، برغم العجز الشديد في الموارد الذي تعاني منه النقابة عقب فك الودائع من قبل المجلسين السابق والأسبق.

وأوضح نقيب المعلمين - الذي يشغل أيضا منصب رئيس اتحاد المعلمين العرب - أنه قام بإرسال خطاب للدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان، لفتح باب الحجز مرة أخرى على وحدات الإسكان الاجتماعي للمعلمين، نظراً للإقبال الشديد عليها، وحتى يتم إتاحة الفرصة لمن لم يحالفه الحظ في التقديم علي الوحدات السابقة.

وأشار إلى أن الجميع في انتظار إقرار قانوني النقابة والتعليم الجديدين من قبل البرلمان، حيث قامت النقابة بعمل جلسات نقاش مع نواب في البرلمان لعرض قانون النقابة، وتم عقد اجتماع مع أعضاء لجنة التعليم بالبرلمان، وكان هناك تفهم كامل منهم لمطالب المعلمين.

من جانبه، قال وكيل أول النقابة العامة إبراهيم شاهين إنهم قاموا ببحث واسترداد جميع ممتلكات النقابة - خلال الفترة الماضية - وزيادة وتعظيم إدارات أصول النقابة، و طالب جميع رؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية بضرورة مراجعة جميع الأوراق والمستندات التي يتم تقديمها للنقابة العامة قبل اعتمادها.

وأضاف شاهين أنه تم زيادة قيمة القرض الحسن إلى 10 ألاف جنيه، بدلاً من 5 ألاف جنيه، على أن يتم التسديد خلال 60 شهرا للعضو المتزوج، أما زواج الأبناء فيتم التسديد على 36 شهرا .