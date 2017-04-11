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9 قتلى في اشتباكات بين القوات الفلبينية ومسلحين
مجموعة ابو سياف

9 قتلى في اشتباكات بين القوات الفلبينية ومسلحين

الثلاثاء، 11 ابريل 2017 07:09 م
أ ش أ

ارتفعت حصيلة قتلى الاشتباكات التي وقعت اليوم بين القوات الفلبينية الحكومية ومسلحين مشتبه في انتمائهم لجماعة أبو سياف في جزيرة منتجع وسط البلاد إلى تسعة أشخاص.

وأشار مسئولون عسكريون إلى أن خمسة مسلحين على الأقل، وثلاثة جنود وشرطي قتلوا في المعركة المتواصلة في قرية واقعة ببلدة انابانجا الساحلية في إقليم بوهول، بحسب ما نقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية.

ويعرف الإقليم بمنتجعاته الشاطئية وبثراء الحياة البرية ، ويقع قرب إقليم سيبو، الميناء التجاري والسياحي .

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