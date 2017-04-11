رشوان: لدي تصورات للصحافة القومية وسأطرحها داخل الهيئةالثلاثاء، 11 ابريل 2017 07:12 م
قال عضو الهيئة الوطنية للصحافة ضياء رشوان ، إن العمل في الهيئة المشكلة بقرار اليوم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم بشكل جماعي كهيئة وليس بشكل منفرد.
وأضاف رشوان - في تصريحات اليوم الثلاثاء - “لا يملك أي منا أن يقول أنا سأفعل، بل سيقتصر دورنا وفقاً لنص الدستور على الاقتراح والقرارات ستكون بموافقة كامل أعضاء الهيئة”.
وأشار رشوان إلى أن الدستور أوضح في مادته “212 ” مهام الهيئة، ونص على أن” الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهني وإداري، واقتصادي رشيد، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويُؤخذ رأى الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها”.
ونوه عضو الهيئة الوطنية للصحافة، قائلاً “كل ما لدي من تصورات ومقترحات فيما يتعلق بالصحافة القومية سوف يكون داخل الهيئة وفقا للدستور، من منطلق احترامي للعمل المؤسسي”، لافتا إلى أن تشكيل الهيئة يضم رئيسها و12 عضواً، ومن المقرر في اجتماعها الأول أن يتم اختيار وكيلين من أعضائها وأمين عام من غير أعضائها، وذلك وفقا لنص القانون.
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