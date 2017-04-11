وزير الدفاع الإيراني: عدوان أمريكا على سوريا لن يبقى دون ردالثلاثاء، 11 ابريل 2017 07:07 م
أكد وزير الدفاع الإيراني، حسين دهقان، اليوم الثلاثاء، أن تكرار العدوان الأمريكي على سوريا سيكلفها الثمن باهظا وعليهم أن يعلموا أن إجراءاتهم لن تبقى دون جواب.
وقالت وكالة “فارس” الإيرانية إن تصريحات دهقان جاءت خلال اتصال هاتفي بنظيره الروسي، سيرجي شويجو، حيث بحث الجانبان آخر التطورات الاقليمية والدولية والتطورات الميدانية في سوريا وأكدا التعاون وتعزيز الجهود لتوجيه ضربات للإرهابيين.
وأشار دهقان إلى الخطوة العدوانية الأمريكية في مهاجمة قاعدة الشعيرات الجوية مؤكدا أن هذا الإجراء يتعارض مع جميع المواثيق الدولية ويعد اعتداء صارخا على بلد مستقل بهدف تقوية المعنويات المتزعزعة للإرهابيين في سوريا.
واعتبر دهقان العدوان الأمريكي على سوريا، محاولة لتلميع صورة ترامب في المحافل السياسية الأمريكية وصرف أنظار الرأي العام عن المشاكل الداخلية.
وأوضح أن أمريكا ومن أجل التعويض عن هزائم الإرهابيين في المنطقة تسعى إلى تمرير سيناريو مشبوه وخطر وصولا إلى خلق إجماع ضد الحكومة الشرعية في سوريا وتبرير تواجدها العسكري في المنطقة مؤكدا أن سياسة أمريكا الجدد برهنوا من خلال هذه الخطوة بأنهم عديمو المصداقية ورغم مزاعهم في الحملات الانتخابية فإنهم لا يحاربون الإرهاب وعلى العكس يعملون على تعزيز وتقوية معنويات الإرهابيين وهم يقصفون القوات المسلحة والشعب السوري بدلان من قصف الإرهابيين.
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