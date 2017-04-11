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وفد كنسي يزو مصابي تفجير مارجرجس بطنطا
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

وفد كنسي يزو مصابي تفجير مارجرجس بطنطا

الثلاثاء، 11 ابريل 2017 07:04 م

أرسل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وفدًا رفيع المستوى لزيارة مصابي حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار جرجس بشارع علي مبارك بطنطا صباح الأحد الماضي بمستشفى الطوارئ الجامعي، والمستشفى التعليمي، ومستشفى الرمد.

واستقبل الدكتور جمال موسى مدير المستشفى التعليمي أعضاء الوفد الذي ضم نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات، والقس أماتيوس السكرتير الخاص للبابا تواضروس الثاني ووفد كنائسي من مطرانية طنطا حيث اطمأنوا على الحالة الصحية للمصابين، وتأكدوا من تلقيهم العلاج والرعاية اللازمة، وتوافر جميع المستلزمات الطبية، وأداء كافة الأطقم الطبية لواجبها على الوجه الأمثل، ونقلوا للمصابين تمنيات البابا تواضروس الثاني لهم بالشفاء العاجل.

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