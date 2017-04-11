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الثلاثاء 11 ابريل 2017 07:38 مساءً
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الشرطة النيجيرية تعلن اختطاف تركيين جنوبي البلاد
الشرطة النيجيرية

الشرطة النيجيرية تعلن اختطاف تركيين جنوبي البلاد

الثلاثاء، 11 ابريل 2017 07:01 م
أ ش أ

أعلنت الشرطة النيجيرية أنه تم اختطاف تركيين اثنين، وأن مختطفيهما لم يكشفوا عن أية معلومات.

وأشار المتحدث باسم الشرطة تشاوكو أوكتشوكوو اليوم الثلاثاء إلى أن المختطفين يعملان في شركة للإنشاءات، وأنهما تم اختطافهما يوم الأحد في مدينة إيكيت في ولاية أكوا إيبوم جنوبي البلاد.

ورفضت الشرطة الكشف عن مزيد من المعلومات مكتفية بالقول “إن جهود الإنقاذ قائمة”.

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