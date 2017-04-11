والدة عكاشة باكية: آخرتها يتحط في السجن!الثلاثاء، 11 ابريل 2017 06:53 م
قررت محكمة جنح مستأنف طلخا برئاسة المستشار أحمد العدروسى حجز الحكم فى الاستئناف المقدم من الدكتور توفيق عكاشة رئيس قناة الفراعين على الحكم الصادر بحبسه فى القضية رقم 15812 لسنة 2015 جنح طلخا بالحبس 3 سنوات ونصف بتهمة التعدى على شخص واحتجازه وتعطيل العملية الانتخابية والتعدي على أفراد قوة التأمين فى انتخابات مجلس النواب 2015، إلى آخر الجلسة.
وبعد انتهاء الجلسة بكت والدة عكاشة، قائلة: ابنى وقف مع البلد كتير وآخرتها يتحط في السجن!
وأكد فريق الدفاع، خلال مرافعتهم بحضور “عكاشة”، ان القضية تعود إلى يوم 23 نوفمبر 2015 اثناء انتخابات مجلس النواب، عندما كان يمر على اللجان الانتخابية بقريته ميت الكرماء مركز طلخا، فوجئ باطلاق نار اتجاهه الا أن الحراسة الخاصة به تمكنت من انقاذه وقبضت على أحد الاشخاص القائمين بذلك وتم تسليمه لقوات الأمن الموجودة بمحيط المكان.
وأضافوا انهم فوجئوا بعد ذلك بأن ذلك الشخص حرر ضده محضرا بالتنسيق مع قوات التأمين متهما عكاشه وانصاره باحتجازه وكذا التعدى على قوات التأمين وتعطيل سير الانتخبات وتم الحكم فيها بجلسة 31 ديسمبر 2016 وقضت بحبسه 3 سنوات ونصف وكفالة 10 آلاف جنيه.
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