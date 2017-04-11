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مساعدات مادية لـ17 أسرة من محافظة الجيزة ضمن اللقاء الأسبوعي مع المواطنين
اللواء محمد كمال الدالي

مساعدات مادية لـ17 أسرة من محافظة الجيزة ضمن اللقاء الأسبوعي مع المواطنين

الثلاثاء، 11 ابريل 2017 06:58 م
خاص - محيط

سلَّم محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالي، اليوم الثلاثاء، مساعدات مادية مقدمة من المحافظة لـ17 أسرة، ضمن الحالات المرضية التي يتم استقبالها في اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين.

وقال المحافظ إن المساعدات تأتي في إطار الدور الإنساني الذي تقوم به المحافظة تجاه مواطنيها في حدود الإمكانيات المتاحة.

وأكد حرصه على التفاعل مع المواطنين، سواء من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بها أو من خلال لقاء المواطنين الذي يتم عقده كل ثلاثاء بديوان عام المحافظة، حيث يتم استقبال وتلقي شكاوى المواطنين وبحثها في حضور الجهة المختصة، سواء الأحياء أو المراكز والمدن أو المديريات الخدمية.

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