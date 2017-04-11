سلَّم محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالي، اليوم الثلاثاء، مساعدات مادية مقدمة من المحافظة لـ17 أسرة، ضمن الحالات المرضية التي يتم استقبالها في اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين.

وقال المحافظ إن المساعدات تأتي في إطار الدور الإنساني الذي تقوم به المحافظة تجاه مواطنيها في حدود الإمكانيات المتاحة.

وأكد حرصه على التفاعل مع المواطنين، سواء من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بها أو من خلال لقاء المواطنين الذي يتم عقده كل ثلاثاء بديوان عام المحافظة، حيث يتم استقبال وتلقي شكاوى المواطنين وبحثها في حضور الجهة المختصة، سواء الأحياء أو المراكز والمدن أو المديريات الخدمية.