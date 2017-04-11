تدفق سياحي بموانئ البحر الأحمر.. ووفد يصل سفاجا لزيارة الأقصر وأسوان

استقبل ميناء سفاجا صباح اليوم، الثلاثاء، السفينة السياحية SILVER CLOUD وعلى متنها 247 سائحا من مختلف الجنسيات و120 طاقما، قادمة من ميناء صلالة بسلطنة عمان، وذلك لزيارة ...