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تعيين اللواء خميس شعله مديرا عاما لمشروع محاجر جنوب سيناء
محافظة جنوب سيناء

تعيين اللواء خميس شعله مديرا عاما لمشروع محاجر جنوب سيناء

الثلاثاء، 11 ابريل 2017 06:48 م
خاص - محيط

أصدر محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فوده اليوم الثلاثاء قرارا بتعيين اللواء خميس حسن شعله مديرا عاما لمشروع محاجر المحافظة إلى جانب عمله رئيسا للمنطقة الصناعية بأبوزنيمه.

وكان شعله قد شغل عدة مناصب منها رئيس مدينة ابوزنيمه ثم نائب رئيس مدينة شرم الشيخ، ثم رئيسا لمدينة دهب وأخيرا رئيس المنطقة الصناعية بأبوزنيمه .

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