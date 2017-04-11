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رئيس الوزراء اليوناني يؤكد للسيسي وقوف بلاده بجانب مصر
اليكس تسيبراس رئيس حزب سيريزا اليساري ـ اليونان

رئيس الوزراء اليوناني يؤكد للسيسي وقوف بلاده بجانب مصر

الثلاثاء، 11 ابريل 2017 06:57 م
أ ش أ

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، الذي قدم خالص تعازيه في ضحايا الحادثين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيسة مار جرجس بطنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية يوم الأحد الماضي، مؤكداً وقوف اليونان شعباً وحكومة بجانب مصر وشعبها في مواجهة الإرهاب.

ومن جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن تقديره العميق لموقف رئيس الوزراء والشعب اليوناني الصديق، مشيراً إلى تكاتف جميع المصريين ووقوفهم صفاً واحداً ضد الإرهاب الذي بات يمثل خطراً داهماً على العالم بأسره، ومؤكداً ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي للوقوف بحزم في مواجهة الإرهاب والتصدي لما يرتكبه من جرائم ضد الإنسانية.

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