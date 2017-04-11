 Moheet on google
الثلاثاء 11 ابريل 2017 07:43 مساءً
روابط سريعة
مايوكا يواصل التأهيل في مران الزمالك
c542e71d8f526c750ebd1f4528ac486e

مايوكا يواصل التأهيل في مران الزمالك

الثلاثاء، 11 ابريل 2017 07:10 م

أدى الزامبي إيمانويل مايوكا، مهاجم فريق الزمالك تدريبات تأهيليه اليوم، على هامش مران مستبعدي “الأبيض” من لقاء إنبي الذي أقيم بالأمس‫؛‬ والذي يقام على ملعب عبداللطيف أبورجيله بمقر النادي.
يأتي ذلك في ظل إصابة مايوكا بشد في العضلة الخلفية تعرض لها الفترة السابقة.
ويستعد الزمالك لمباراة المقاصة المقبلة والمقرر لها يوم الأحد المقبل على ملعب بتروسبورت في إطار الجولة الثانية والعشرين من مؤجلات الدوري الممتاز.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3