أدى الزامبي إيمانويل مايوكا، مهاجم فريق الزمالك تدريبات تأهيليه اليوم، على هامش مران مستبعدي “الأبيض” من لقاء إنبي الذي أقيم بالأمس‫؛‬ والذي يقام على ملعب عبداللطيف أبورجيله بمقر النادي.

يأتي ذلك في ظل إصابة مايوكا بشد في العضلة الخلفية تعرض لها الفترة السابقة.

ويستعد الزمالك لمباراة المقاصة المقبلة والمقرر لها يوم الأحد المقبل على ملعب بتروسبورت في إطار الجولة الثانية والعشرين من مؤجلات الدوري الممتاز.