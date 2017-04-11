شهد الفريق أول صدقى صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وقائع الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي السابع عشـر لعلوم وتكنولوجيا الطيران والفضاء، والذي تنظمه الكلية الفنية العسكرية في المدة من (11 – 13 أبريل2017) بمشاركة عدد من الدول العربية والأجنبية وبعض الجامعات والأكاديميات والمراكز العلمية بمختلف دول العالم لعرض أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال.

يناقش خلال المؤتمر 99 ورقة علمية في العديد من البحوث الهامة التي تلقي الضوء على التطورات التكنولوجية والتطبيقات المبتكرة في مجال الطيران والفضاء والديناميكا الهوائية وقوى الدفع ومعالجة البيانات وأنظمة الاتصالات والمواد المتقدمة والمركبات غير المأهولة وأنظمة الفضاء وغيرها، وذلك خلال 27 جلسة علمية وخمس ورش عمل يتم تقيميها بواسطة العشرات من العلماء والباحثين في المجالات المختلفة ، وبمشاركة 44 جامعة مصرية و20 جامعة ومركزا بحثيا والمؤسسات الصناعية العالمية من 19 دولة عربية وأجنبية.

وبدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة اللواء دكتور محمد علام مقرر المؤتمر، أشار خلالها إلى أن المؤتمر يعد أحد الملتقيات العلمية الدولية للعلماء والباحثين على مدار 30 عاما للتباحث وتبادل الخبرات فيما يتعلق بأحدث التقنيات والبحوث في علوم الطيران والفضاء.

وألقى مدير الكلية الفنية العسكرية، رئيس المؤتمر اللواء دكتور مصطفى محمد عبد الوهاب كلمة أشار خلالها إلى اهتمام ودعم القيادة العامة للقوات المسلحة بمنظومة البحث العلمي والتكنولوجي وتدعيمه بأحدث الإمكانات المعملية والتقنية وتأهيل الكوادر البحثية؛ مما كان له أكبر الأثر في الارتقاء بالقدرات وتفجير الطاقات الخلاقة وإطلاق مواهب الإبداع من اجل دعم وتطوير القوات المسلحة وتمكينها من اداء دورها المنشود على اكمل وجه .

وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى تشجيع الجهات البحثية في مجال العلوم والتكنولوجيا، والتي تحرص القوات المسلحة على استضافتها إيماناً منها بأهمية البحث العلمي والانفتاح على كافة مجالات العلم والمعرفة ، ودوره في المحافظة على الكفاءة القتالية وتطويرها للوصول إلى أعلى مستويات الاستعداد القتالي .

وتناولت المقالة الافتتاحية للمؤتمر تحديات تكنولوجيا الطيران والتعاون بين الجامعات والصناعة تحدث فيها كل من الدكتور هاني مصطفى رئيس قسم هندسة الطيران والفضاء بكلية التكنولوجيا المتقدمة بجامعة كيبك بكندا ، وفرانك يوليتز نائب رئيس مجلس إدارة شركة سيمنز العالمية، وبرونو ستوفلييه مدير قطاع البحوث والتطوير لشركة داسو الفرنسية عن بعض المفاتيح الحاكمة للعلاقة بين البحث العلمي والمؤسسات الصناعية لتطوير التكنولوجيا ودعم الاقتصاد؛ بما يتناسب مع احتياجات المجتمع وكذلك التحديات التكنولوجية التى ترسم ملامح الثورة الصناعية الرابعة بقدراتها الآلية والرقمية وتحديات اكتساب المهارات المستقبلية لمواكبتها.

وفي نهاية الجلسة الافتتاحية، رحب القائد العام بالعلماء والباحثين المشاركين بالمؤتمر، معربا عن تطلعه أن يثمر هذا الملتقى العلمي الهام وما يتضمنه من البحوث والأنشطة العلمية في تحقيق الهدف المطلوب منه بإثراء العمل البحثي والارتقاء بمستوى الخبرة والمعرفة وتبادل الخبرات بين ممثلي الهيئات والمؤسسات المشاركة من الدول الشقيقة والصديقة.

وقام الفريق أول صدقى صبحي بافتتاح المعرض العلمي المصاحب للمؤتمر، والذي تضمن احدث المنظومات فى مجال تكنولوجيا الطيران والفضاء، وناقش عدد من العارضين في أحدث الابتكارات والبحوث التطبيقية في مختلف المجالات، حيث يشارك في المعرض أكثر من 19 شركة أجنبية و13 جهة عارضة من الهيئات الحكومية والشركات المحلية المصرية .

حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الفريق محمود حجازي رئيـس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من الشخصيات العامة بالدولة والملحقين العسكريين وأعضاء هيئه التدريس بالكليات والمراكز البحثية بالقوات المسلحة، وعدد من رؤساء الجامعات وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية والجامعات المصرية .