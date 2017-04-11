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رئيس الأركان المصري يلتقى نظيره الزامبي لبحث عدد من الملفات المشتركة
رئيس اﻻركان الفريق محمود حجازي يصل القاهرة

رئيس الأركان المصري يلتقى نظيره الزامبي لبحث عدد من الملفات المشتركة

الثلاثاء، 11 ابريل 2017 06:30 م
خاص - محيط

التقى الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق بول ميهوفا قائد الجيش الزامبى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليا.

وتناول اللقاء تبادل الرؤى تجاه العديد من الملفات المشتركة، وكذلك زيادة أوجه التعاون العسكرى المشترك بين البلدين.

وأكد الفريق محمود حجازى عمق ومتانة العلاقات المشتركة التى تجمع القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين.

ومن جانبه أشاد قائد الجيش الزامبى بما تتمتع به القوات المسلحة فى مصر من خبرات علمية وعملية كبيرة ونظم تسليح حديثة تنعكس إيجابياً على مستوى التعاون العسكرى المشترك بالقوات المسلحة لكلا البلدين.
حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.

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