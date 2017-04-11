وزير الدفاع يلتقي وفدًا من مجلس النواب الأمريكي

التقي الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وفدا من أعضاء مجلس النواب الأمريكي، والذي يزور مصر حاليًا برئاسة النائب “هارولد روجزر” رئيس اللجنة الفرعية للعمليات الخارجية بلجنة الاعتمادات بمجلس النواب الأمريكي.

تناول اللقاء تبادل رؤى الجانبين تجاه عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء تطورات الأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وأكد القائد العام اعتزازه بعمق الروابط الراسخة التي تجمع البلدين، معربًا عن تطلعه إلى تنامي أوجه التعاون المشترك خاصة فى مجالات التعاون العسكري.

وقدم أعضاء الوفد الأمريكى التعازى لجموع الشعب المصري في ضحايا الهجمات الإرهابية الخسيسة التي تعرضت لها مصر مؤخرًا، معربين عن دعم الإدارة الأمريكية الكامل لمصر فى حربها ضد الإرهاب ومواجهة الفكر المتطرف.

وأكد أعضاء الوفد أهمية الدور المصري في منطقة الشرق الأوسط معربين عن حرصهم على تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة ودفعها نحو آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة.

يشار إلى أنه حضر اللقاء الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.