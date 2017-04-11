كشفت تقارير صحفية قبل لحظات، أن لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، عاقبت نيمار دا سيلفا، نجم نادي برشلونة، صاحب المركز الثاني في الدوري الإسباني لكرة القدم بالإيقاف لمدة 3 مباريات.

ووفقًا لما ذكرته إذاعة “راك 1” الكتالونية، فإن لجنة المسابقات عاقبت النجم البرازيلي بالإيقاف مبارة واحدة لطرده أمام مالاجا، ومباراتين عقابًا على تصرفه تجاه الحكم الرابع أثناء خروجه من الملعب.

كان نيمار قد طردُ في المباراة الأخيرة للبلوجرانا أمام مالاجا بالليجا، بعد تحصله على إنذارين، وأثناء مغادرته أرضية الميدان، قام بالتصفيق للحكم الرابع، في إشارة للتهكم من القرار.

وبذلك، فإن النجم البرازيلي سيغيب عن الكلاسيكو الذي سيجمع رجال لويس إنريكي، أمام المتصدر ريال مدريد في الـ23 من الشهر الجاري، والتي قد تحسم لقب الليجا بنسبة كبير.