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مصرع رئيس مباحث مركز الغنايم بأسيوط بسبب تنظيف "سلاحه"
جثة

مصرع رئيس مباحث مركز الغنايم بأسيوط بسبب تنظيف "سلاحه"

الثلاثاء، 11 ابريل 2017 06:55 م
كتب - متابعات

توفي رئيس مباحث مركز الغنايم بأسيوط، إثر إصابته بطلق ناري أثناء تنظيفه سلاحه الميري.

وكان اللواء عاطف قليعي، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم يفيد إصابة الرائد أحمد النمر رئيس مباحث المركز إثر خروج طلق ناري من سلاحه الميري أثناء تنظيفه له عقب عودته من حملة أمنية بقرية دير الجادلة.

وتم على الفور نقله الى مستشفى الشرطة بأسيوط وتوفي أثناء إجراء الإسعافات الأولية.

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