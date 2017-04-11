أعلن مسئول مكسيكي بارز مقتل ستة أشخاص وإصابة تسعة آخرين بجروح، وذلك جراء انهيار مبنى تحت الإنشاء في العاصمة مكسيكو سيتي.

وقال مدير إدارة الحماية المدنية في العاصمة فاوستو لوجو - حسبما نقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية اليوم الثلاثاء: “إن عمليات الإغاثة مازالت جارية ويقوم رجال الإنقاذ باستخدام الكلاب والمعدات المتخصصة للبحث عن العمال الذين ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض، وذلك دون الإشارة إلى عددهم”.

وقد وقع الحادث في منطقة “أوليفار دي لوس بادريس” في العاصمة مكسيكو سيتي، كما تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات وقوعه.