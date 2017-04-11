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فتح اللجان الانتخابية على مقعد وزير التموين بالشرقية
الدكتور علي المصلحي - وزير التضامن الاجتماعي الاسبق - على المصلحى - علي مصلحي

فتح اللجان الانتخابية على مقعد وزير التموين بالشرقية

الثلاثاء، 11 ابريل 2017 10:47 ص
وكالات

بدأ فتح اللجان وتوافد الناخبين في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب على المقعد الفردي للدائرة السابعة ومقرها مركز شرطة أبو كبير والتي تجري فيها الانتخابات اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء وذلك وسط إجراءات أمنية مكثفة.
ويبلغ عدد الناخبين بالدائرة 252 ألف للإدلاء بأصواتهم أمام 128 لجنة فرعية في 97 مركزا انتخابيا.
ويتنافس للفوز بالمقعد الذي خلي بعد تولي الدكتور على المصيلحي وزارة التموين 10 مرشحين أبرزهم الشيخ صبري عبادة مستشار وزير الأوقاف والدكتور محمد حبيب والدكتور عبد الله حسان ونبيل عسكر وعلي الصناديلي.
من جانبه، أكد محافظ الشرقية أنه تم التنسيق مع قوات الأمن والحماية المدنية ومديرية الصحة برفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين المقار الانتخابية ورفع درجة الإستعداد بالمستشفيات الحكومية وتوفير الأدوية والدم تحسبًا لإستقبال أي حالات طارئة.

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