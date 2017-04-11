ألقت قوات الأمن في المنوفية، القبض على عاطل، بعد إجرائه مكالمة هاتفية، للإبلاغ عن شخص متهم بتفجير “كنيسة مار جرجس” في مدينة طنطا.

تلقى مدير مباحث المنوفية، العميد سيد سلطان، إخطاراً من المقدم رأفت نصار، بتمكنه من القبض علي المدعو “س. م. ح”، وذلك لاتصاله بالشرطة، وإبلاغه عن المدعو “م. م. ع”، وإخطار الأجهزة الأمنية، بأن له علاقة بتفجيرات كنيسة طنطا.

على الفور، تم عمل التحريات اللازمة، وتم التوصل للمتهم بإجراء المكالمة الهاتفية، وبمواجهته قرر أنه كان يمزح مع صديق له.

تم تحرير محضر رقم 10514 بالواقعة، جنح قويسنا، وتم عرض المتهم على النيابة.