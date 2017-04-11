كشفت مصادر يمنية عن غضب الرئيس اليمني السابق على عبدالله صالح بعد الهجوم الغير مسبوق الذي شنه الرئيس عبدربه منصور هادي علي نجله اليوم في خطابه وذلك بحسب ما أورده موقع المشهد اليمني .

وأضاف الموقع نقلا عن مصادر أن صالح ابدي غضبه من الهجوم الذي شنه الرئيس هادي علي نجله العميد “أحمد ” الخاضع منذ عامين للإقامة الجبرية في أبو ظبي ، ولذلك شن صالح هجوما مماثلا علي نجل الرئيس هادي “جلال ” معتبرا أن نجله أحمد لاعلاقة بالحرب أو الصراع القائم وأنه سلم الحرس الجمهوري للرئيس هادي ويقيم في الإمارات منذ أكثر من عامين .