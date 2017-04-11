 Moheet on google
الثلاثاء 11 ابريل 2017 10:53 صباحاً
روابط سريعة
ماذا فعل صالح بعد هجوم الرئيس هادي على نجله ؟
علي عبد الله صالح - اليمن

ماذا فعل صالح بعد هجوم الرئيس هادي على نجله ؟

الثلاثاء، 11 ابريل 2017 10:38 ص
متابعات

كشفت مصادر يمنية  عن غضب الرئيس اليمني السابق على عبدالله صالح  بعد الهجوم الغير مسبوق  الذي شنه الرئيس عبدربه منصور هادي علي نجله اليوم في خطابه  وذلك بحسب ما أورده موقع المشهد اليمني  .

وأضاف الموقع نقلا عن مصادر أن صالح ابدي غضبه من  الهجوم الذي شنه الرئيس هادي علي نجله  العميد “أحمد ” الخاضع منذ عامين للإقامة الجبرية في أبو ظبي  ، ولذلك  شن صالح هجوما مماثلا علي نجل الرئيس هادي “جلال ”  معتبرا أن نجله أحمد لاعلاقة بالحرب أو الصراع القائم وأنه سلم الحرس الجمهوري للرئيس هادي ويقيم في الإمارات منذ أكثر من عامين .

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3