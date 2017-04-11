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طنطا في رعب مستمر.. «كيس قمامة» يثير ذعر الأهالي
خبراء مفرقعات ـ قنبلة

طنطا في رعب مستمر.. «كيس قمامة» يثير ذعر الأهالي

الثلاثاء، 11 ابريل 2017 10:31 ص

شهدت منطقة مستشفى الهلال بدائرة قسم أول طنطا حالة من الخوف والذعر لدى أهالي المنطقة بعد العثور على كيس يشتبه بكونه مواد متفجرة.

وعلى الفور، انتقلت قوات أمن الغربية وقوات قسم المفرقعات وسيارات الإسعاف وتم عمل كردون أمني وتم فحص البلاغ وتبين أنه كيس قمامة ولا يحتوي على أي مواد متفجرة.

تم تمشيط المنطقة وأخطر اللواء شريف حسونة مدير أمن الغربية، وتحرر محضر بالواقعة.

يذكر أن مدينة طنطا شهدت الأيام الماضية عملية إرهابية بكنيسة مارجرجس راح ضحيتها 28 حالة وفاة و78 مصابًا.

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