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خالد عكاشة: «الطوارئ» لا تمس حرية المواطن
العميد خالد عكاشة
العميد خالد عكاشة

خالد عكاشة: «الطوارئ» لا تمس حرية المواطن

الثلاثاء، 11 ابريل 2017 10:34 ص
محيط - خالد الريس

أكد العميد خالد عكاشة مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية، أن الدولة ستعمل على توسيع دائرة مكافحة الإرهاب للتعامل مع الملف بوتيرة أسرع، مشيرا إلى أن قانون “الطوارئ” سيتيح إمكانية إحالة بعض العناصر الإرهابية المعتقلة للمحاكم العسكرية أو محاكم أمن الدولة العليا.
وأوضح عكاشة من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الثلاثاء، أن قانون الطوارئ قد يتضمن قوانين لتوسيع مجابهة العائدين من الخارج المنتمين لجماعات إرهابية.
وأعلن أن القوات المسلحة قد دفعت ببعض عناصرها لمساعدة قوات الشرطة في بعض الثغرات الأمنية خلال الـ3 أشهر القادمة، مؤكدا أن قانون الطوارئ تخدم الأجهزة الأمنية ولا تمس حرية المواطن.
وكانت محافظتي الإسكندرية والغربية قد شهدا انفجارين إرهابيين استهدفا كنيستين يوم الأحد الماضي أثناء احتفالات، مما أسفر عن استشهاد حوالي 45 شخص وإصابة العديد.
وقد قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي إعلان حالة الطوارئ  لمدة 3 أشهر.

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