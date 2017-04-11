شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بعمليات تجريف وتخريب للأراضي المحتلة في محيط حاجز جبارة جنوب طولكرم، شمال غربي الضفة.

وقال شهود من منطقة قرى الكفريات جنوب المحافظة، إن آليات الاحتلال الثقيلة قامت بتسوية الأرض الواقعة على طول الطريق التي تربط الحاجز بطريق طولكرم قلقيلية ومدها بالبسكورس، في الوقت الذي تقوم فيه بإلقاء المخلفات من حجارة وأتربة في الأراضي المجاورة في موقع الإخرب.

ويتخوف المواطنون ممن تقع أراضيهم بمحاذاة الحاجز، من عمليات مصادرة جديدة لأراضيهم لصالح خطط الاحتلال الاستيطانية المستمرة على قدم وساق، خاصة في الأراضي المحاذية للمستوطنات.