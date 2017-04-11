نشرت الفنانة إيناس عز الدين، عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مقطع فيديو من كاميرات مراقبة الكنيسة المرقسية في الاسكندرية، والتي وقع بها انفجاراً أول أمس.

وزعمت إيناس، أن التفجير جاء بالقرب من غرفة الحراسة، وليس من خلال الشخص الذي رصدته الكاميرات، وكان متواجداً بجوار البوابة، وتم اتهامه بأنه الانتحاري الذي نفذ العملية.

وعلقت إيناس على الفيديو، قائلة: “شوفوا ده كويس.. إذا تكرمتم، لأنه هيغير مجرى القضية تماماً، الانفجار ما جاش عن طريق الراجل المزعوم أنه فجر نفسه، الانفجار جه من قرب غرفة الحراسة”.