كشف الإعلامى حمدى الكنيسى ــ نقيب الإعلاميين ــ عن الأسباب التى دعت الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوجيه خطاب لوسائل الإعلام المصرية، مشيراً إلى أن الرئيس تحدث فى هذا الموضوع أكثر من مرة لكن دون جدوى، موضحاً أن المنظومة الإعلامية كانت لا تعمل بشكل جيد ودون رابط أو محاسبة للمقصرين.

قال الكنيسى خلال لقاءه ببرنامج “صح النوم” المذاع عبر فضائية “LTC”:”أزمة الإعلام أن القنوات أصبحت تنزلق نحو الإثارة بعيداً عن مناقشة القضايا بتعمق”، مضيفاً:”الإعلام الحقيقى هو أن تعرض المشاهد دون تكرارها بشكل ممل ثم بعد ذلك يأتى دور التحليل السياسى المتعمق لإيجاد الحلول”.