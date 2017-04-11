أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أمس الإثنين، أنه تم تدمير 70% من دفاعات تنظيم داعش الإرهابي بعد هروب قادته وانسحابهم قبيل بدء معركة الجانب الأيمن لمدينة الموصل.

وقال الناطق باسم قيادة العمليات العميد الركن يحيى رسول، إن “قوات الرد السريع تمكنت من قتل عنصرين بتنظيم داعش الإجرامي قرب الجامع الكبير كانا يرومان الهرب إلى عمق الساحل الأيمن للموصل”، بحسب صحيفة الصباح العراقية، اليوم الثلاثاء.

وأضاف رسول أن “دفاعات داعش الإجرامي انهارت بنسبة 70% بسبب هرب قادته وانسحابهم قبيل بدء معركة الجانب الأيمن”.

وكشف عن “اقتحام قطعات العمليات الخاصة الثانية في جهاز مكافحة الإرهاب لحي السكك بالجانب الأيمن للموصل لتطهيره من إرهابيي داعش”، موضحاً أن “قوات الجهاز توشك على تحرير حي اليرموك بنحو كامل”.

وذكر رسول أن “القوات الأمنية وبجميع مسمياتها ما زالت تواصل تقدمها وتحقق الانتصارات المتتالية لكنها تتقدم بحذر حرصاً على سلامة المواطنين والمدنيين كون عصابات داعش تستعمل أهالي الموصل كدروع بشرية، مبيناً أن القوات الأمنية بدأت تحييد المدنيين عن الدواعش لغرض استهداف الأخير.