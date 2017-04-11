شف أحمد الركايبي، نجل عم الضابط عماد الركايبي الذي استشهد في تفجير كنيسة مارمرقس بالإسكندرية، سبع معلومات مثيرة حول استشهاده، وأنه بطل بغض النظر عن قيامه باحتضان الإرهابي الذي فجر الكنيسة.

وقال أحمد الركايبي في تدوينة عبر حسابه بـ”فيس بوك”: “مع إني في الفترة الأخيرة مش بتكلم في أي حاجة .. بس اللي حصل ده لازم يخليك تتكلم: “ربنا يرحمك يا ابن عمي ... وبنحتسبك عند ربنا من الشهداء ... وربنا يصبرنا علي فراقك .. 2- في البلد دي يا ريت متعملش شير لحاجة من غير ما تشوف .. ولما تشوف بردو متعملش شير علشان إحنا أقسم بالله في مستنقع زبالة ..

وأضاف “في ناس بتقول إن ابن عمي حضن اللي كان داخل يفجر نفسه ... وفيه فيديو اللي كل الناس شافته والواد بيفجر نفسه عند البوابة .. وأنا بتكلم علشان مش عاوز حد يتاجر بدم واحد من أقرب الناس ليا ... ابن عمي بطل في نظري ... مش شرط إنه يحضن الإرهابي علشان يكون بطل”.

وأضاف: “هوا بطل علشان هوا أنضف ظابط شفته في حياتي .. عمره ما جه علي حد أو ظلم حد ... قدامي حصل أكتر من موقف كان ممكن يستخدم فيها (القانون) علشان يحبس ناس ولكن كان بيستخدم روح القانون .. وبيدي للمخطئ درس عمره ما ينساه ”

وأكد “هو بطل علشان يوم الانفجار نازل من بيته 4 الفجر علشان يؤمّن الكنيسة .. مع إنه بكل سهولة كان ممكن ميروحش .. ومحدش في الشرطة كان حيقدر يكلمه .. علشان إحنا عيلة عندها كمية رتب مش طبيعية”.

وتابع: “هو بطل علشان قبل التفجير بـ 10 دقايق كلمه السواق بتاعه وقاله في تفجير في طنطا يا باشا ..لو عاوزني أجيلك وتروّح ... فقاله لا ربنا يستر، وماسبش مكان خدمته وروح لأطفاله الـ3 اللي مش حيشفوه ولا حيشفهم تاني”.

أما المعلومة الأخيرة والتي اختتم بها تدوينته فيقول فيها: “مش شرط إن إنت تشوفه بطل .. وميهمنيش إنك تشوفه بطل .. بس يا ريت تدعيله وتدعيلنا معاه .. ومتنساش إننا كعيلته ما تاجرناش بدم ابننا ولا عاوزين حد يتاجر بيه ... فيا ريت بلاش كلام إنكم عاوزين تعملوا منه بطل وهو معملش حاجة ... إحنا فينا اللي مكفينا”.