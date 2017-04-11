 Moheet on google
الثلاثاء 11 ابريل 2017 10:42 صباحاً
روابط سريعة
سبايسر: واشنطن ستستخدم الضغوط الاقتصادية والسياسية لإزاحة الأسد
شون سبايسرالمتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض‎

سبايسر: واشنطن ستستخدم الضغوط الاقتصادية والسياسية لإزاحة الأسد

الثلاثاء، 11 ابريل 2017 10:41 ص
متابعات

تعتزم واشنطن استخدام الضغوط السياسية والاقتصادية والدبلوماسية إلى جانب العسكرية على السلطات السورية، بهدف إزاحة الأسد هناك، بعد التحول الذي طرأ على موقف الرئيس دونالد ترامب.

وأعلن ذلك المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، خلال مؤتمر صحفي: ” سنستخدم الضغوط السياسية والاقتصادية والدبلوماسية لتغيير النظام” في سوريا، غير أنه لم يكشف تفاصيل وطبيعة هذه الضغوط، مع العلم أن الولايات المتحدة والدول الغربية فرضت عقوبات اقتصادية متلاحقة ضد سوريا منذ بداية الأزمة هناك العام 2011.

وأضاف سبايسر أن الأولوية في سوريا بالنسبة للولايات المتحدة تبقى مكافحة  تنظيم “الدولة الإسلامية” الإرهابي.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3